یادواره ۲۴ شهید روستای درگاه آستانه اشرفیه با حضور مردم شهید پرور شهرستان در این روستا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حجت الاسلام والمسلمین زارع مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای قزوین در این مراسم، در سخنانی با اشاره به اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا گفت: آنچه در ۴۶ سال گذشته باعث استحکام نظام اسلامی ما شده همین روحیه شهادت طلبی در سایه اطاعت از ولایت فقیه بود.
وی افزود: دشمنان نظام اسلامی ایران به خیال خام تصور کردند که مشکلات اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه، کشور ما را تضعیف کرده و رژیم صهیونیستی با همین تحلیل ساده انگارانه، جنگ ۱۲ روزه را آغاز کرد.
مسئول نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای قزوین گفت: با اینکه شهادت سرداران، دانشمندان و مردم در دفاع مقدس ۱۲ روزه ضایعه جانگدازی برای ما بود، اما بخوبی و در عرض چند روز، مقاومت همه جانبه و اقتدار نیروهای مسلح، معادله جنگ را وارونه کرد تا جاییکه رژیم اسرائیل دست به دامن پشتیبانش آمریکا شد تا به آتش بس برسد.
حجت الاسلام و المسلمین زارع افزود: امروز حفظ وحدت و همدلی در جامعه، در سایه هدایتهای داهیانه مقام معظم رهبری، همچنان نظام اسلامی ایران را در مقابل دسیسههای دشمنان بیمه میکند.