امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

فناوری در خدمت مسائل حقوقی مردم

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۲۸- ۱۶:۵۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
اتحاد، فصل مشترک ایرانیان با هر نوع سلیقه و تفکر
اتحاد، فصل مشترک ایرانیان با هر نوع سلیقه و تفکر
۱۴۰۴-۰۶-۲۵
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با ولیعهد سعودی در عربستان
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با ولیعهد سعودی در عربستان
۱۴۰۴-۰۶-۲۵
توجه به اقشار آسیب‌پذیر اولویت اصلی دولت در حوزه سلامت
توجه به اقشار آسیب‌پذیر اولویت اصلی دولت در حوزه سلامت
۱۴۰۴-۰۶-۲۵
قیمت‌های متفاوت مرغ در بازار
قیمت‌های متفاوت مرغ در بازار
۱۴۰۴-۰۶-۲۵
خبرهای مرتبط

مشاوره های حقوقی، لازمه کاهش اختلافات کارگری و کافرما

آموزش مسائل حقوقی به مردم از دبیرستان‌ها و دانشگاه‌ها

اجرای طرح قاضی در مدرسه برای آشنایی دانش آموزان با مسائل حقوقی

برچسب ها: قوه قضائیه ، فناوری اطلاعات ، مسائل حقوقی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 