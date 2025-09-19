زنی جوان به همراه دختر خردسالش به علت عدم توانایی در خارج شدن از استخر کشاورزی جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: در پی تماس با سامانه ۱۲۵ مبنی بر غرق شدن زنی ۳۵ ساله و دختری ۷ ساله در استخر کشاورزی در نزدیکی روستای ماوی دو اکیپ از نجاتگران و غواصان ایستگاه شهید صدیقی و ایستگاه شماره شش به محل فوق اعزام شدند.

ابوالفضل اسدی افزود: ظاهرا زن و دختر یاد شده که در نزدیکی استخر مشغول تردد بوده‌اند به دلایل نامعلوم به داخل استخر سقوط می‌کنند و جان خود را از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: غواصان سازمان آتش نشانی بلافاصله پس از رسیدن به محل وارد آب شده و جسد هر دو غریق را از داخل استخر خارج ساختند.

اسدی گفت: با توجه به هشدار‌های متعددی که از طریق آتش نشانی به همشهریان داده شده است باز هم شاهد حوادثی از این قبیل هستیم به طوری که از سال گذشته تاکنون چندین نفر در استخر‌های کشاورزی جان خود را به دلیل عدم توجه به هشدار‌های فوق از دست داده‌اند.