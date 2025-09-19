پخش زنده
امام جمعه بوکان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، جهاد را تنها راه بازگشت دوباره عزت به امت اسلامی در برابر دشمنان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ماموستا ملا عباس احمدی در خطبههای امروز نمازجمعه این شهر که با حضور گسترده نمازگزاران در مسجد جامع بوکان برگزار شد با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و غرب در برابر امت اسلام گفت: امروز، یکی از بزرگترین آزمونهای امت اسلامی، مواجهه با ظلم و جنایات رژیم صهیونیستی است.
ملااحمدی افزود: این رژیم غاصب، نهتنها سرزمین فلسطین را اشغال کرده، بلکه با کشتار بیرحمانه زنان، کودکان و غیرنظامیان، چهرهای از وحشیگری و تجاوز را به نمایش گذاشته است.
وی بیان کرد: کشورهای اسلامی باید با اتحاد، جبههای واحد علیه این رژیم تشکیل دهند و از ابزارهای سیاسی، رسانهای و اقتصادی برای مقابله با آن بهره گیرند.
ماموستا احمدی تصریح کرد: جهاد در راه خدا، یکی از والاترین اعمالی است که در دین اسلام به آن سفارش شده است، جهاد تنها به معنای جنگیدن با دشمنان نیست، بلکه هرگونه تلاش در راه اصلاح جامعه، دفاع از مظلومان، مبارزه با فساد، و ایستادگی در برابر ظلم نیز از مصادیق جهاد محسوب میشود.
امامجمعه بوکان عنوان کرد: در شرایط امروز، جهاد معنوی و اجتماعی اهمیت ویژهای دارد، تلاش برای تربیت نسل مؤمن، خدمت به مردم، و حفظ وحدت امت اسلامی، از جلوههای جهاد در عصر حاضر است.
ماموستا ملا عباس احمدی ادامه داد: مسلمان متقی، نهتنها در میدان نبرد، بلکه در میدان اخلاق، صداقت، و خدمت نیز مجاهد است.
امامجمعه بوکان در بخش دیگری از خطبههای نمازجمعه امروز بوکان به تقوا در جامعه اشاره کرد و گفت: تقوا، یعنی مراقبت از نفس در برابر گناه، و پایبندی به حدود الهی در همه عرصههای زندگی. جامعهای که اعضایش اهل تقوا باشند، از ظلم، فساد، دروغ و خیانت در امان خواهد بود.
امامجمعه بوکان تصریح کرد: امروزه جامعه ما نیازمند بازگشت به تقواست، اگر تقوا در دلها زنده شود، عدالت برقرار میشود، محبت گسترش مییابد، و برکت در زندگیها جاری میگردد.