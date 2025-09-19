تأکید بر وحدت و همبستگی و تشریح مسائل استان، کشور و منطقه محور سخنان خطیبان جمعه دیگر شهرهای استان مرکزی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خطیب جمعه ساوه با اشاره به اینکه امید افرینی و روایت قوی از توانمندی‌های کشور در این برهه یک راهبرد حکیمانه و عالمانه است گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه به یکی از کم نظیرترین پدیده‌های تاریخ تبدیل شده است.

امام جمعه خمین گفت: دفاع مقدس گنجینه تمام نشدنی برای امروز و آینده نظام اسلامی است؛ در دوره دفاع مقدس ۱۲ روزه برترین تدابیر در بحرانی‌ترین شرایط گرفته و توطئه دشمن خنثی شد.

خطیب جمعه شهرستان دلیجان به تداوم توطئه‌های دشمنان علیه ملت ایران اشاره کرد و گفت: قیام ملت ایران در برابر جاهلیت مدرن موجب شد زنان و مردان ایرانی با پایبندی به عفاف و التزام به قواعد دینی، به عالی‌ترین سطوح فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، ورزشی و هنری دست یابند.

حجت الاسلام صفاهانی امام جمعه خنداب با تبریک و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: دشمنان ایران چه در جنگ تحمیلی ۸ با عراق و چه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم جعلی صهیونیست شکست خوردند و همین پیروزی ملت ایران مقابل دشمنان اقدار ایران را به رخ جهانیان کشاند.

امام جمعه موقت محلات با تبریک آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس به دانش آموزان، معلمان و کادر آموزشی گفت: علاج مشکلات کشور، بازگشت به مدرسه و آموزش صحیح است؛ مدارس، با ارزش‌ترین دارایی ملی ما هستند و خروجی آنها مدیران آینده نظام را تشکیل خواهند داد؛ هر مدرسه یک ایران کوچک است و نقش مدیران، معلمان و مربیان در تربیت نسل آینده بسیار بزرگ و سرنوشت‌ساز است.

حجت الاسلام کمیجانی خطیب جمعه کمیجان گفت: دشمن بعد از انقلاب بسیار مجهز شده، اما هیچگاه نتوانسته مقابل اراده و قدرت ملت ایران به پیروزی برسند و ما باید این مسیر پر قدرت طی کنید.

خطیب جمعه آشتیان هم با اشاره به فرارسیدن سال تحصیلی جدید گفت: آغاز سال تحصیلی نشاط و پویایی را در جامعه به همراه دارد و در عین حال مسئولیت سنگینی را بر دوش خانواده‌ها، مسئولان و متولیان نظام تعلیم و تربیت قرار می‌دهد.

او افزود: سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های حوزه آموزش باید به گونه‌ای باشد که دانش‌آموزان و فضای علمی کشور را به اهداف تعیین‌شده در سیاست‌های کلی تعلیم و تربیت برساند.

حجت الاسلام اجرایی، امام جمعه تفرش با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: ملت ایران در دور‌های مختلف تاریخ ثابت کرده برای دفاع از خاک، مقابل هر گونه تجاوز و زورگویی می‌ایستد.

او افزود: خودباوری ملی اتحاد ملی، خودکفایی دفاعی، وحدت کلمه، اقتدار آفرینی نتیجه این ایستادگی هاست.