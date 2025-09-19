از مجموع ۵۸ مصدوم حادثه آتش سوزی در سبزوار که به بیمارستان منتقل شدند ۲۵ نفر آنها ترخیص شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: آمار نهایی مجروحان حادثه آتش سوزی مجتمع خیابان مطهری این شهر ۶۴ نفر است که ۶ نفر از آنان در محل حادثه مراقبت و مداوا شدند و ۵۸ نفر بستری شدند.

دکتر رضا چمن افزود: در حال حاضر ۲۵ مصدوم این حادثه در بیمارستان واسعی سبزوار بستری و تحت معالجه هستند، هشت مصدوم دیگر نیز به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد منتقل شدند و جان باخته‌ای از این حادثه نداشته‌ایم.

پنجشنبه ۲۷ شهریور آتش‌سوزی در ساختمانی واقع در خیابان مطهری سبزوار رخ داد که در همان لحظات اولیه دستگاه‌های اجرایی، امدادی و بحران محور در صحنه حضور یافتند و حریق پس از ساعاتی به طور کامل مهار شد.