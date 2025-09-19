پخش زنده
پیش ثبتنام حج ۱۴۰۵ از اواسط مهرماه ۱۴۰۴ آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از آغاز پیش ثبتنام حج ۱۴۰۵ از اواسط مهرماه ۱۴۰۴، خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت: پیش ثبتنامهای حج ۱۴۰۵ از اواسط مهرماه، آغاز میشود.
او از مسئولان حوزه حج و زیارت خواست: درباره هزینه حج آینده و مبلغی که قرار است زائران در پیش ثبتنام واریز کنند همچنین هزینه کاروانهای زوجی، به متقاضیان حج تمتع اطلاعرسانی شود.
اکبر رضایی معاون حج و عمره نیز، از آماده شدن فرمهای پیش ثبتنام حج ۱۴۰۵ گفت.
اقای یاقوت _ مدیر دفتر حج و زیارت استان خوزستان درباره شرایط پیش ثبت نام حج گفت: متقاضیان در ۲ نوع کاروان می توانند بصورت مجازی پیش ثبتنام کنند.