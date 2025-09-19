به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،ابراهیم رحیمی فرماندار ویژه شهرستان آباده گفت: به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید میز خدمتی در شهر صغاد برگزار شد.

او افزود: این میز خدمت با حضور جمعی از مسئولین این شهرستان، با هدف رسیدگی به مشکلات مردمی برگزار شد.

فرماندار ویژه شهرستان آباده بیان کرد: حضور مسئولین بدون واسطه بین مردم و شنیدن و پیگیری مشکلات آنها و همچنین تبیین خدمات نظام از جمله وظایف مسئولین در این میز خدمت بود.