\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u00a0 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0631\u0632\u0645\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0627\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0631\u0633\u0648\u0644 (\u0635) \u062f\u0631 \u0646\u0627\u062d\u06cc\u0647 \u0645\u0646\u0641\u0635\u0644 \u0634\u0647\u0631\u06cc \u0646\u0646\u0644\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0645\u06cc \u0631\u0648\u062f.\n