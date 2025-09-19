پخش زنده
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: برداشت بادام از سطح ۳ هزارو ۸۰۰ هکتار آغاز شده که پیش بینی میشود ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ تن بادام برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ صفدر صفدری گفت: بر اساس آمار ثبت شده در سامانه جامع پهنه بندی در کشور، ۳ هزارو ۸۰۰ هکتار باغ بادام در استان وجود دارد که ۷۰ درصد آن به صورت دیم است.
وی عملکرد در هر هکتار میانگین ۵۸۷ کیلو عنوان کرد و گفت: خراسان شمالی به لحاظ تولید رتبه هفدهم و از نظر سطح رتبه دوازدهم کشور را دارد.
صفدری گفت: بیشتر باغات بادام در استان در اراضی شیب دار ایجاد شدهاند، برای جلوگیری از خشک شدن درختان در کنار هر درخت دستکندهایی ایجاد میشود تا برف و باران به آنجا هدایت شود و در فصل گرم درخت آبیاری شود.
او گفت: با ایجاد سامانه آبگیر از آفت چوب خوارها که موجب خشک شدن بادام میشود، جلوگیری میشود.
صفدری به باغداران توصیه کرد با شرکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی برای جلوگیری از آفت زدگی و همچنین خشک شدن باغهای بادام سامانههای آبگیر در سایه انداز درخت ایجاد کنند.
صفدری گفت: جمع آوری آب باران میتواند کمک زیادی به تامین بخشی از نیازهای آبی مناطق خشک کند که در این میان توجه به فرآیند استحصال آب باران روشی مطمئن و مناسب به منظور افزایش میزان آب قابل دسترس در واحد سطح اراضی است.
بام وصفی آباد قطب تولید بادام در استان
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: شهرستان بام صفی آباد به عنوان قطب تولید بادام و فاروج نیز رتبه دوم تولید بادام در استان هستند.
او گفت: شهر بام دارای دو هزار و ۱۰۰ هکتار بادام زار دیم است.
۲ هزار و ۷۰۰ بهره بردار خراسان شمالی باغ بادام دارند.