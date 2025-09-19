به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار جمال سلمانی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی در یکی از کوه‌های اطراف شهرستان ملکشاهی، عوامل انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: در ادامه تحقیقات مأموران انتظامی مشخص شد فرزند ۲۲ ساله‌اش به دلیل اختلافات مالی، پدرش را با سلاح شکاری به قتل رسانده است.

سردار سلمانی با بیان این که پسر ۲۲ ساله پس از دستگیری در تحقیقات اولیه پلیس به قتل پدرش اعتراف کرد، افزود: سلاح به کار رفته در تیراندازی کشف و پرونده مربوطه برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارجاع داده شد.