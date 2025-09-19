در شش ماه اول امسال بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زکات در شهرستان شازند جمع‌آوری و در حوزه‌های معیشتی، درمانی، مسکن و سایر نیاز‌های ضروری محرومان هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس کمیته امداد شهرستان شازند گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) به عنوان متولی جمع‌آوری و ساماندهی زکات است و در زمینه زکات واجب، مستحب و فطریه ماه مبارک رمضان فعالیت مستمر دارد.

علی قاسمی افزود: بیشتر مشارکت‌ها به صورت مستقیم و توسط خیرین انجام می‌شود و کمیته امداد بر روند آن نظارت کرده و گزارش‌ها را دریافت می‌کند.

او با اشاره به عملکرد این نهاد ادامه داد: در نیمه اول امسال بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زکات جمع‌آوری و در بخش‌هایی همچون کمک به معیشت نیازمندان، هزینه‌های درمان بیماران صعب‌العلاج، تعمیر و بازسازی مسکن محرومان، جهیزیه و امور تحصیلی دانش‌آموزان هزینه شده است.

رئیس کمیته امداد شازند گفت: در همه روستا‌های این شهرستان، معتمدین محلی و مراکز نیکوکاری تحت نظر این نهاد فعال هستند و در قالب ۱۴ مرکز نیکوکاری به جمع‌آوری و هزینه‌کرد زکات می‌پردازند.

در ادامه، رئیس شورای زکات شازند با تأکید بر اهمیت این فریضه الهی گفت: زکات در قرآن کریم در کنار نماز مورد تأکید قرار گرفته و قبول نماز نیز در گرو پرداخت زکات است.

حجت‌الاسلام مهدی‌نژاد افزود: اگر کسی زکات خود را نپردازد و با همان مال لباس یا وسایلی تهیه کند، استفاده از آن غصب محسوب شده و نماز باطل خواهد بود.

او با اشاره به آثار اجتماعی و معنوی این واجب الهی گفت: یکی از پیامد‌های ترک زکات، محرومیت جامعه از نزول رحمت الهی و کاهش برکات است.

حجت‌الاسلام مهدی‌نژاد در پایان افزود: در هزینه‌کرد زکات اولویت با نیازمندان همان منطقه است و در صورت نبود فقیر، می‌توان آن را در طرح‌های عام‌المنفعه همچون ساخت مسجد، مدرسه و مراکز درمانی هزینه کرد.



در قرآن کریم کلمه «زکات» به همراه مشتقات آن، ۵۹ مرتبه در ۲۹ سوره و ۵۶ آیه به کار رفته، که ۲۷ مورد در کنار نماز آمده است.

قرآن کریم در توصیف نمازگزاران واقعی می‌گوید: «آن‌ها کسانی هستند که در اموالشان برای سائل و محروم، حقی معلوم وجود دارد».

از طرفی هر یک از کلمات «زکات» و «برکت» و کلمات مربوط به آنها ۳۲ بار در قرآن آمده است.