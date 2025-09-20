به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مریم حسینی مسوول موسسه بین المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها آباده گفت: به همت خیرین ۱۱۰ بسته تحصیلی شامل کیف، کفش و نوشت افزار متناسب با هر دوره تهیه و به دانش آموزان تحت پوشش این خیریه اهدا شد.

او افزود: برای هر بسته اهدایی، مبلغ دومیلیون تومان و در مجموع ۲۲۰ میلیون تومان برای تهیه این بسته ها هزینه شده است.

مسوول موسسه بین المللی خیریه آبشار عاطفه‌ها آباده بیان کرد: به همت خیرین، امسال دومین سالی است که لوازم مورد نیاز دانش آموزان تحت پوشش خیریه قبل از شروع مدارس تحویل آنها داده می شود تا سال تحصیلی را با آرامش و بدون دغدغه آغاز کنند.