رئیس کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمندسازی شورای شهر ارومیه گفت:انگور به عنوان نماد فرهنگی و اقتصادی ارومیه به جهان معرفی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛توماج وحیدافشار با اشاره به برگزاری هشتمین جشنواره انگور در دهکده ساحلی چی‌چست اظهار کرد: هشتمین جشنواره انگور ارومیه بار دیگر نشان داد که این محصول ارزشمند نه‌تنها ریشه در تاریخ و هویت شهر اورمیه دارد، بلکه می‌تواند به‌عنوان نماد فرهنگی و اقتصادی شهر به جهان معرفی شود.

وی افزود: استقبال فوق‌العاده مردم و بازتاب گسترده رسانه‌ای، اهمیت این جشنواره را دوچندان کرده است.

رئیس کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: با وجود برخی مشکلات شهروندان در مسیر دسترسی به دهکده چی‌چست، شور و اشتیاق مردمی و حضور خبرنگاران و رسانه‌های محلی، ملی و بین‌المللی، جایگاه ویژه این رویداد را به‌خوبی نمایان ساخت.

وحیدافشار تصریح کرد: در کنار این شور و نشاط، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، کم‌کاری سال‌های گذشته در حوزه تجاری‌سازی و برندینگ انگور ارومیه است.

وی ادامه داد: انگور این دیار نه تنها کم‌آب‌بر و بسیار پر‌بهره‌ور است، بلکه تقریباً ضایعاتی ندارد و سودآوری بالایی را برای کشاورزان و فعالان اقتصادی به همراه دارد، این ویژگی‌ها ضرورت برنامه‌ریزی برای تبدیل انگور ارومیه به یک برند بین‌المللی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

وحیدافشار عنوان کرد: ایجاد نمایشگاه دائمی در دهکده چی‌چست، توسعه بخش‌های سنتی و فولکلور و توجه به نوآوری‌هایی همچون ورزش‌های بومی و محلی می‌تواند گامی مؤثر در مسیر جذب گردشگر و معرفی ظرفیت‌های ارومیه باشد.

رئیس کمیسیون نظارت، شفافیت و هوشمندسازی شورای اسلامی شهر ارومیه خاطرنشان کرد: بی‌تردید برگزاری چنین جشنواره‌هایی نقش کلیدی در بین‌المللی‌سازی انگور ارومیه، ورود به بازار‌های جهانی و ایجاد فرصت‌های پایدار اقتصادی و فرهنگی برای شهر خواهد داشت.