بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یزد، میز خدمت خود را در محل مسجد ملااسماعیل یزد برپا کرد.

برپایی میز خدمت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان یزد در نماز جمعه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در این میز خدمت، غرفه کتاب و بخش پاسخگویی به شبهات دفاع مقدس در اختیار مراجعان قرار داشت.

حرزاده مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان یزد، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گزارشی از فعالیت‌های این اداره کل ارائه کرد. وی گفت: «در سال گذشته موزه دفاع مقدس یزد پذیرای ۲۰ هزار نفر از دانش‌آموزان و دانشجویان استان بود.»

وی همچنین به برگزاری مسابقات کتاب، چاپ دانشنامه دفاع مقدس یزد و میزبانی از ۱۹۶ شهید گمنام در یادمان‌های مختلف استان اشاره کرد.