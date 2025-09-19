پخش زنده
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس یزد، میز خدمت خود را در محل مسجد ملااسماعیل یزد برپا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در این میز خدمت، غرفه کتاب و بخش پاسخگویی به شبهات دفاع مقدس در اختیار مراجعان قرار داشت.
حرزاده مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه گزارشی از فعالیتهای این اداره کل ارائه کرد. وی گفت: «در سال گذشته موزه دفاع مقدس یزد پذیرای ۲۰ هزار نفر از دانشآموزان و دانشجویان استان بود.»
وی همچنین به برگزاری مسابقات کتاب، چاپ دانشنامه دفاع مقدس یزد و میزبانی از ۱۹۶ شهید گمنام در یادمانهای مختلف استان اشاره کرد.