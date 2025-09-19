به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛گلشن نوروزی در خصوص هشتمین جشنواره انگور ارومیه اظهار کرد: شاهد تحول در چینش و ساختار جشنواره امسال نسبت به سال‌های گذشته هستیم.

وی در خصوص افزایش گردشگران در دهکده چی‌چست افزود: برای اولین بار افزایش حضور توریست‌ها را شاهد هستیم.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: همچنین شاهد حضور گسترده خبرگزاری‌ها و خبرنگاران هستیم و همچنین در بخش‌های مختلف صداوسیما نیز این جشنواره به صورت زنده از شبکه‌های سراسری و شبکه سحر پخش می‌شود.

نوروزی ادامه داد: امروز عنوان جشنواره با محتوای آن سنخیت دارد و این موضوع قابل مشاهده است و محصولات عرضه شده متناسب با عنوان جشنواره است.

وی تصریح کرد: دهکده سنتی ایجاد شده فضای بسیار خوبی در خصوص تاریخ و فولکلور ارومیه ایجاد کرده و تا حدی که امکان داشته به شهروندان و بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته شده است.

گلشن نوروزی حوزه ورزش‌های بومی و محلی را از جمله نوآوری‌های این دوره از جشنواره اعلام کرد و ادامه داد: باید به فکر جذب توریست باشیم و از کشور‌های همسایه نیز باید برای ورود گردشگران برنامه‌ریزی داشته باشم.