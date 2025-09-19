افزایش تعداد توریستها برای اولین بار در جشنواره انگور
نائب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه از افزایش تعداد توریستها برای اولین بار در جشنواره انگور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛گلشن نوروزی در خصوص هشتمین جشنواره انگور ارومیه اظهار کرد: شاهد تحول در چینش و ساختار جشنواره امسال نسبت به سالهای گذشته هستیم.
وی در خصوص افزایش گردشگران در دهکده چیچست افزود: برای اولین بار افزایش حضور توریستها را شاهد هستیم.
نائب رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: همچنین شاهد حضور گسترده خبرگزاریها و خبرنگاران هستیم و همچنین در بخشهای مختلف صداوسیما نیز این جشنواره به صورت زنده از شبکههای سراسری و شبکه سحر پخش میشود.
نوروزی ادامه داد: امروز عنوان جشنواره با محتوای آن سنخیت دارد و این موضوع قابل مشاهده است و محصولات عرضه شده متناسب با عنوان جشنواره است.
وی تصریح کرد: دهکده سنتی ایجاد شده فضای بسیار خوبی در خصوص تاریخ و فولکلور ارومیه ایجاد کرده و تا حدی که امکان داشته به شهروندان و بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته شده است.
گلشن نوروزی حوزه ورزشهای بومی و محلی را از جمله نوآوریهای این دوره از جشنواره اعلام کرد و ادامه داد: باید به فکر جذب توریست باشیم و از کشورهای همسایه نیز باید برای ورود گردشگران برنامهریزی داشته باشم.