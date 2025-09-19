به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ شهردار ارومیه، در نشست «چالش‌ها و راهکارها» که با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان استانی، اعضای کمیسیون اقتصادی، مشاور رئیس‌جمهور در امور دریاها، معاونان وزارت اقتصاد و دارایی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و کارآفرینان در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، بر ضرورت گذر از مدیریت سنتی به مدیریت نوین تأکید کرد.

آیدین رحمانی رضائیه گفت: مدیریت شهری به منابع محدود درآمدی متکی است و بدون تغییر رویکرد‌ها و اصلاح قوانین دست‌وپاگیر، ارائه خدمات باکیفیت و پایدار به شهروندان امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نو و هوش مصنوعی افزود: استفاده از ابزار‌های هوشمند می‌تواند کیفیت خدمات شهری را ارتقا دهد و به تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر و کارآمدتر کمک کند.

رحمانی رضائیه همچنین همایش سرمایه‌گذاری «اینوا» را نقطه عطفی در تغییر و تحول مدیریت شهری دانست و گفت: این رویداد می‌تواند بستری برای جذب سرمایه و توسعه پایدار شهر فراهم کند.

شهردار ارومیه با انتقاد از برخی قوانین موجود بیان کرد: بعضی مقررات عملاً خودتحریمی است و مانع نوسازی و بهسازی ناوگان خدماتی شهر می‌شود و برای ارتقای خدمات، این قوانین باید بازنگری و اصلاح شوند.

وی در پایان تأکید کرد: تحول مدیریت شهری نیازمند نگاه نوین، حمایت از فناوری و اصلاح قوانین دست‌وپاگیر است تا بتوان خدمات مؤثر و پایدار به مردم ارائه کرد.