تحول مدیریت شهری با هوش مصنوعی و اصلاح قوانین ضروری است
شهردار ارومیه گفت: تحول مدیریت شهری با هوش مصنوعی و اصلاح قوانین ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ شهردار ارومیه، در نشست «چالشها و راهکارها» که با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان استانی، اعضای کمیسیون اقتصادی، مشاور رئیسجمهور در امور دریاها، معاونان وزارت اقتصاد و دارایی، مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و کارآفرینان در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، بر ضرورت گذر از مدیریت سنتی به مدیریت نوین تأکید کرد.
آیدین رحمانی رضائیه گفت: مدیریت شهری به منابع محدود درآمدی متکی است و بدون تغییر رویکردها و اصلاح قوانین دستوپاگیر، ارائه خدمات باکیفیت و پایدار به شهروندان امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به بهرهگیری از فناوریهای نو و هوش مصنوعی افزود: استفاده از ابزارهای هوشمند میتواند کیفیت خدمات شهری را ارتقا دهد و به تصمیمگیریهای سریعتر و کارآمدتر کمک کند.
رحمانی رضائیه همچنین همایش سرمایهگذاری «اینوا» را نقطه عطفی در تغییر و تحول مدیریت شهری دانست و گفت: این رویداد میتواند بستری برای جذب سرمایه و توسعه پایدار شهر فراهم کند.
شهردار ارومیه با انتقاد از برخی قوانین موجود بیان کرد: بعضی مقررات عملاً خودتحریمی است و مانع نوسازی و بهسازی ناوگان خدماتی شهر میشود و برای ارتقای خدمات، این قوانین باید بازنگری و اصلاح شوند.
وی در پایان تأکید کرد: تحول مدیریت شهری نیازمند نگاه نوین، حمایت از فناوری و اصلاح قوانین دستوپاگیر است تا بتوان خدمات مؤثر و پایدار به مردم ارائه کرد.