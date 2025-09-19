مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب خبر داد:
انعقاد قرارداد کشت کلزا در ۲۳۰ هکتار
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: تاکنون در سطح ۲۳۰ هکتار با زارعین این شهرستان قرارداد کشت کلزا منعقد شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ رضا مقدم با اشاره به آغاز کشت محصول کلزا در اراضی کشاورزی میاندوآب، اظهار کرد: کشت محصول کلزا از ۲۰ شهریور ماه در میاندوآب آغاز شده است.
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب با اشاره به اینکه عمده ارقام مورد کشت «نپتون» و «دیفیوژن» است، افزود: تاکنون در سطح ۲۳۰ هکتار با زارعین این شهرستان، قرارداد کشت کلزا منعقد شده و ۹۵ هکتار از اراضی زراعی شهرستان نیز زیر کشت کلزا رفته است.
وی بر ضرورت توسعه دانههای روغنی در راستای تأمین روغن موردنیاز کشور تأکید کرد و گفت: با توجه به راهبُردی بودن محصول کلزا در راستای کاهش وابستگی به واردات روغن، توسعه و ترویج کشت این محصول راهبردی در اولویت قرار دارد.
مقدم با اشاره به مزایای کشت کلزا، تصریح کرد: کلزا از دانههای روغنی مهم و دارای طیف وسیعی از سازگاری اقلیمی است و محصول بسیار مناسبی برای قرار گرفتن در تناوب زراعی با غلات است.
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب با بیان اینکه کلزا نقش کلیدی در اصلاح الگوی کشت و برقراری تناوب زراعی مطلوب دارد، اظهار کرد: بازگشت بقایای گیاهی کلزا به خاک موجب تقویت عناصر غذایی آن میشود و از طرفی ریشه کلزا با نفوذ به عمق خاک و ایجاد خلل و فرج در خاک موجب بهبود وضعیت تهویه خاک میشود.
وی با اشاره به اینکه کلزا به علت کودپذیر بودن و تثبیت ازت در خاک حاصلخیزی آن را بهبود میبخشد، افزود: کلزا به دلیل ویژگیها و خصوصیات گیاهی، باعث کاهش تراکم علفهای هرز، آفات و بیماریهای و در نهایت افزایش عملکرد محصول بعد از خود میشود.
مقدم هم چنین از کشاورزان شهرستان خواست با توجه به تداوم خشکسالی، کاهش شدید بارندگیها و عدم تخصیص آب به کشتهای پاییزه بر اساس اعلام شرکت آب منطقهای آذربایجان غربی، در صورت عدم دسترسی به آب مطمئنه برای کشاورزی، از کشتهای پاییزه خودداری نمایند.