\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u0634\u0647\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0644 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u06a9\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u062e\u0627\u0646\u06cc\u0627\u062a \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06f1\u06f1 \u060c\u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u0627\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0627\u0628\u0647\u200c\u062c\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n