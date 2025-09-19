برنج، گوشت قرمز و گوشت مرغ به نرخ مصوب در نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پائیزه مشهد عرضه می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: از ۲۶ شهریور عرضه مستقیم کالا (فروش پائیزه) در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز شده است.

محسن صیادی افزود: صاحبان صنوف کالا‌های اساسی و پرمصرف در این نمایشگاه تلاش کرده‌اند تا کالا‌های اساسی را با نرخ مصوب عرضه کنند.

وی ادامه داد: از جمله کالا‌های اساسی عرضه شده در این نمایشگاه برنج وارداتی هر کیسه ۶۶۳ هزار تومان، گوشت وارداتی هر کیلو ۵۲۰ هزار تومان و مرغ منجمد هر کیلو ۹۰ هزار تومان است.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد گفت: در بازرسی‌های انجام‌شده توسط پنج تیم نظارتی، تاکنون برای ۲۰ غرفه متخلف به‌دلیل گران‌فروشی، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و سایر تخلفات صنفی، پرونده تنظیم شده است.

صیادی افزود: یک پرونده معاونت در گران‌فروشی برای یکی از عوامل نرخ‌گذاری کالا‌ها در نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پاییزه تشکیل شده و نظارت‌ها در سطح نمایشگاه به‌صورت مستمر ادامه دارد.

نمایشگاه تا ۳۱ شهریور از ساعت ۱۶ تا ۲۲ دایر است. سالن‌های عطار، فردوسی و خلیج فارس در مساحتی حدود هفت هزار مترمربع در این نمایشگاه پذیرای بازدیدکنندگان خواهند بود.

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در پائیزه همواره جزو پربازدیدکننده‌ترین نمایشگاه‌های مشهد است. ۳۰۰ غرفه‌دار در این نمایشگاه مشارکت دارند و در حوزه‌هایی همچون پوشاک، کیف و کفش، لوازم تحریر، مواد غذایی، کالای خواب، فرش و سایر محصولات به ارائه کالا‌های خود می‌پردازند.