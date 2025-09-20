پخش زنده
تصادف پژو ۲۰۷ با تیر چراغبرق در جاده سپیدان_شیراز یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مهدی خورشیدی رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان سپیدان گفت: با اعلام گزارشی مبنی بر برخورد خودرو سواری پژو ۲۰۷ با تیر برق در کیلومتر ۹۷ جاده سپیدان_شیراز به هلالاحمر یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود : در این حادثه یک نفر به علت شدت جراحت وارده جان باخت و یک نفر مصدوم شد.
خورشیدی بیان کرد: نجاتگران پس از رهاسازی مصدوم، او را برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.