به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مهدی خورشیدی رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سپیدان گفت: با اعلام گزارشی مبنی بر برخورد خودرو سواری پژو ۲۰۷ با تیر برق در کیلومتر ۹۷ جاده سپیدان_شیراز به هلال‌احمر یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود : در این حادثه یک نفر به علت شدت جراحت وارده جان باخت و یک نفر مصدوم شد.

خورشیدی بیان کرد: نجاتگران پس از رهاسازی مصدوم، او را برای ادامه مراحل درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.