اخبار متنوع استان مرکزی را میتوانید به صورت روزانه از این بسته خبری ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی استان در نشستی در آشتیان درباره برنامهها و فعالیتها تبادل نظر و همفکری کردند.
---------
نشست هماهنگی کنگره امام خمینی(ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی با محوریت دانش آموزان در حسینیه شهدای روستای قرآنی چهرقان از توابع شهرستان کمیجان برگزار شد.
--------
جمعی از چشم پزشکان و متخصصان گوش و حلق و بینی در قالب گروه جهادی شهید آشتیانی در کمیجان به بیماران خدمات رسانی کردند.