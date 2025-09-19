پخش زنده
دولت و دستگاههای اجرایی با بهرهگیری از فناوری، خدمات الکترونیکی را گسترش دادهاند تا فرآیندهای اداری سریعتر شده و مردم کمتر نیاز به مراجعه حضوری داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دولت و دستگاههای اجرایی با هدف کاهش مراجعات حضوری، صرفهجویی در وقت و هزینه، و بهبود کیفیت خدمات، توسعه خدمات الکترونیکی را در دستور کار قرار دادهاند. بهرهگیری از دانش و فناوری از اولویتهای اصلی نهادهای عمومی و ادارات است تا خدمات بهتر و سریعتری به مردم ارائه شود.
توسعه خدمات الکترونیکی نه تنها موجب کاهش مراجعات حضوری میشود، بلکه پاسخگویی بهتر و سریعتر به درخواستهای مردمی را ممکن میسازد.
این گام مهم، بخشی از روند تحقق دولت الکترونیک است که میتواند نقش موثری در افزایش رضایتمندی شهروندان و بهبود روند اداری داشته باشد.