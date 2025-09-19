پخش زنده
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: پیرو اطلاعیه مورخ ۱۲ شهریور این سازمان در خصوص زمانبندی پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۴ بازنشستگان و مستمریبگیران، مرحله دوم پرداختها، برای تمامی بازماندگان همزمان با حقوق شهریور ماه پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیرو اطلاعیه مورخ ۱۲ شهریور این سازمان در خصوص زمانبندی پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۴ بازنشستگان و مستمریبگیران، یادآور میشود: مرحله دوم پرداختها، برای کلیه بازماندگان، همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه از طریق بانکهای عامل انجام میشود.
این اطلاعیه می افزاید: همچنین مرحله سوم، مربوط به بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنان بالای بیست میلیون تومان باشد، بعد از پرداخت حقوق شهریور ماه انجام خواهد شد.
«ضمنا با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانههای الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا برنامه «تامین من» از ابتدای مهر ماه مقدور است.»
پرداخت مرحله اول برای کلیه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا بیست میلیون تومان است و همچنین کلیه از کارافتادگان، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه انجام شد.
سازمان تامین اجتماعی ۱۲ شهریورماه در اطلاعیهای درباره زمانبندی پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمریبگیران اعلام کرد: پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ۱۴۰۴ حدود پنج میلیون نفر بازنشسته و مستمریبگیر در سه مرحله و از طریق بانکهای عامل انجام میشود.