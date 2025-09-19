دیدار تیم‌های فوتبال چادرملو اردکان و پرسپولیس در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر با تساوی بدون گل به پایان رسید.

توقف پرسپولیس مقابل چادرملو اردکان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب رقابت‌های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۸:۳۰ به مصاف چادرملو اردکان رفت که این دیدار در پایان بازی با تساوی بدون گل مساوی به پایان رسید

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، سهیل صحرایی، حسین ابرقویی، حسین کنعانی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، اوستون اورونوف، امید عالیشاه، امین کاظمیان و علی علیپور

ترکیب چادرملو:

ادسون ماردن، سعید محمدی‌فر، علیرضا آرتا، علی طاهران، علی خدادادی، رنه هرنان، رضا محمودآبادی، سه گندو، ویکتور ماتئوس، علیرضا صفری و رضا دهقان

سرمربی: سعید اخباری

دقایق حساس:

دقیقه ۱: شوت از راه دور بازیکن چادرملو در دستان پیام نیازمند قرار گرفت.

دقیقه۴: ضربه خطرناک امید عالیشاه از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۲: شوت بلند ادسون ماردن از محوطه جریمه خودی به سختی توسط پیام نیازمند مهار شد.

دقیقه ۲۰: فرصت خطرناک برای پرسپولیس روی ارسال کاشته عالیشاه که حسین ابرقویی در شرایط آفساید به توپ ضربه زد و آن را به اوت فرستاد.

دقیقه ۲۸: کرنر برای چادرملو و ضربه سر خطرناک رنه بوبو، با واکنش عالی نیازمند همراه شد و پس از برخورد به تیرک توپ را راهی کرنر زاویه مخالف کرد و اجازه باز شدن دروازه را نداد.

دقیقه ۳۰: ارسال برای علیپور پشت مدافعان که ضربه او به بدن مدافع چادرملو خورد و بیرون رفت، اما داور کرنر نگرفت.

دقیقه ۵۴: شوت محمودآبادی از پشت محوطه با واکنش پیام به کرنر رفت و سانتر چادرملو روی کرنر هم توسط پیام مشت شد.

دقیقه ۵۵: شوت خطرناک و ناگهانی بازیکن چادرملو از پشت محوطه با پای چپ به تیرک عمودی دروازه پرسپولیس برخورد کرد.

دقیقه ۶۹: شوت سنگین خدابنده‌لو از زاویه بسته محوطه جریمه با واکنش عالی ادسون ماردن مهار شد.

دقیقه ۷۲: فدار علیپور پشت مدافعین چادرملو با شوت پای چپ او همراه شد، اما ادسون ماردن به زیبایی مهار کرد.

دقیقه ۴+۹۰: شوت دیدنی مارکو باکیچ از پشت محوطه با واکنش عالی ادسون ماردن راهی کرنر شد.

دقیقه ۴+۹۰: کرنر پرسپولیس در این دقیقخگه حساس توسط سروش نواخته شد، اما با ضربه سر بی دقت فخریان بیرون رفت.

دقیقه ۶+۹۰: با پاس در عمق برای خدابنده‌لو این بازیکن نقش بر زمین شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت و در یک رفت و برگشت علیپور در شش قدم نتوانست توپ را به گل تبدیل کند.

دقیقه ۹+۹۰: در ضدحمله پرسپولیس باکیچ با یک تصمیم عجیب شوتی بسیار بد را راهی دروازه کرد و با اختلاف بیرون رفت.