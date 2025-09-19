به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، این روز‌ها در حالی که سفر‌های تابستانی رو به پایان می‌رسد، شاهد حضور گردشگرانی از سراسر کشور در منطقه گردشگری کهمان هستیم.

طبیعت سرسبز و دلنواز این منطقه توانسته تجربه‌ای منحصر‌به‌فرد و خوشایند را برای مسافران به ارمغان بیاورد.

بکر بودن و سحرانگیزی طبیعت الشتر برای بسیاری از مسافران به مقصدی جذاب تبدیل شده است. هوای مطبوع و مناظر زیبا در این زمان از سال فرصت مناسبی است تا روز‌های پایانی تابستان را با خاطراتی خوش و ماندگار رقم بزند.



