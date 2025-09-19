«کهمان الشتر» مقصد گردشگران در موج پایانی سفرهای تابستانی
منطقه نمونه «کهمان» شهرستان سلسله یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری لرستان محسوب میشود که همواره در فصول مختلف خصوصاً تابستان پذیرای گردشگران بسیاری از اقصی نقاط استان و کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، این روزها در حالی که سفرهای تابستانی رو به پایان میرسد، شاهد حضور گردشگرانی از سراسر کشور در منطقه گردشگری کهمان هستیم.
طبیعت سرسبز و دلنواز این منطقه توانسته تجربهای منحصربهفرد و خوشایند را برای مسافران به ارمغان بیاورد.
بکر بودن و سحرانگیزی طبیعت الشتر برای بسیاری از مسافران به مقصدی جذاب تبدیل شده است. هوای مطبوع و مناظر زیبا در این زمان از سال فرصت مناسبی است تا روزهای پایانی تابستان را با خاطراتی خوش و ماندگار رقم بزند.
این تجربه نه تنها احساس شادابی و نشاط به همراه دارد، بلکه یادگاریهای دلنشینی را برای مسافران رقم میزند.