به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عصر جمعه نخستین دوره مسابقات نجات غریق و غواصی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج با حضور ناجیان استان در محل استخر شهدای غواص سپاه فتح برگزار شد.

رئیس هیئت نجات غریق و غواصی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری نخستین دوره مسابقات نجات غریق و غواصی در کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: این مسابقات در دو بخش آقا و خانم و با حضور ۷۳ ناجی برگزار شد.

صادق دانش اظهار کرد: در پایان این رقابت‌ها، ۱۲ ورزشکار برتر با ثبت بهترین رکوردها انتخاب شدند.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نفرات برگزیده پس از شرکت در اردوی آماده‌سازی در شیراز، برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور که ۱۶ مهرماه در جزیره کیش برگزار می‌شود، اعزام می شود.