

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر اولان موراتبیک اولو از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله در مصاف با آرتیوم دلیانیو از مولداوی با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. احمدی در این مرحله مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان ۴ دوره جهان از آذربایجان با نتیجه ۳ بر ۱ پیروز شد و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر ۷ مغلوب واختانگ لولویا از گرجستان شد و به نشان نقره رسید.