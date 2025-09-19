فرمانده سپاه ناحیه دورود گفت: در قالب طرح شهید عجمیان ۳۲ مدرسه روستایی و شهری بهسازی و بازسازی شدند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده سپاه ناحیه دورود گفت: در قالب طرح شهید عجمیان ۲ هزار و ۳۰۰ کیلو رنگ برای رنگ آمیزی مدارس خریداری شد.

سرهنگ یوسفوند افزود: در قالب این طرح با کمک اموزش و پرورش، اداره کل نوسازی مدارس و نیرو‌های جهادی ۳۲ مدرسه روستایی و شهری بهسازی و بازسازی شدند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دورود نیز گفت: در قالب پروژه مهر شوفاژ هنرستان ماندگار شهید بهشتی دورود با ۸ میلیارد تومان انجام شد، همچنین دبیرستان نرگس ناصر الدین و استادیوم ورزشی طیب بازسازی و نوسازی شدند.