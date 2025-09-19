در جریان نخستین سفر رسمی داخلی معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه به استان‌های کشور، حمید قنبری به همراه هیئت همراه با حضور در دفتر شهرداری با آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در جریان نخستین سفر رسمی داخلی معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه به استان‌های کشور، حمید قنبری به همراه هیئت همراه با حضور در دفتر شهرداری با آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست که با هدف تبادل نظر پیرامون توسعه همکاری‌ها و بررسی زمینه‌های مشترک همکاری برگزار شد، دستیار ویژه شهردار، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی و مدیر مالی شهرداری نیز حضور داشتند.

شهردار ارومیه در این دیدار ضمن خوش‌آمدگویی به معاون وزیر امور خارجه و هیئت همراه، بر اهمیت تعاملات مؤثر با دستگاه دیپلماسی کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی در جهت توسعه پایدار شهر ارومیه و جذب سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

معاون وزیر امور خارجه نیز در این دیدار با قدردانی از رویکرد مدیریت شهری ارومیه، بر آمادگی وزارت امور خارجه برای حمایت و تسهیل ارتباطات بین‌المللی شهرداری در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، گردشگری و همکاری‌های مشترک اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد.