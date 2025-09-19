برگزاری مسابقات بوکس قهرمانی استان لرستان
مسابقات بزرگ کمربند طلایی گرامیداشت شهدای ورزشکار جنگ ۱۲ روزه و هفته دفاع مقدس در خرم آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مسئول برگزاری مسابقات بوکس قهرمانی استان گفت: این رقابتها با همکاری بسیج ورزشکاران و به حمایت پست بانک استان لرستان و تربیت بدنی و یه یاد شهدای ورزشکار جنگ ۱۲ روزه و هفته دفاع مقدس درسالن بوکس جهان پهلوان تختی خرم آباد برگزار شد.
محمد زمانی افزود: در این مسابقات ۱۰۰ ورزشکار در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با هم به رقابت پرداختند و در پایان به نفرات برتر در هر رده کمربند طلایی اهدا گردید.
همچنین در این مراسم از خانوادههای شهیدان سید حسین موسوی، مجتبی رضاییپور، علی مرادی، وحید حسنوند، شهید ایمان وره زردی، شهید حمید عباسیان، خانواده شهیده هلنا غلامی از شهدای جنگ ۱۲ روزه تجلیل به عمل آمد.