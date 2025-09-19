به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مسئول برگزاری مسابقات بوکس قهرمانی استان گفت: این رقابت‌ها با همکاری بسیج ورزشکاران و به حمایت پست بانک استان لرستان و تربیت بدنی و یه یاد شهدای ورزشکار جنگ ۱۲ روزه و هفته دفاع مقدس درسالن بوکس جهان پهلوان تختی خرم آباد برگزار شد.

محمد زمانی افزود: در این مسابقات ۱۰۰ ورزشکار در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان با هم به رقابت پرداختند و در پایان به نفرات برتر در هر رده کمربند طلایی اهدا گردید.