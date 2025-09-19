شبکه بهداشت و درمان مهاباد در اطلاعیه‌ای با اشاره به آلودگی شدید هوا از شهروندان خواست از خروج غیرضرور و فعالیت در فضای باز خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد در اطلاعیه‌ای با اشاره به آلودگی شدید هوا، توصیه‌های بهداشتی مهمی را به شهروندان ارائه کرد.

در این اطلاعیه از مردم خواسته شده است از هرگونه فعالیتی که به تشدید آلودگی منجر می‌شود پرهیز کرده و تا حد امکان از خروج غیرضرور از منزل خودداری کنند.

شبکه بهداشت و درمان تأکید کرده است بیماران قلبی، ریوی و مبتلایان به آسم باید از حضور در فضا‌های باز اجتناب کنند و در صورت تشدید علائم به مراکز درمانی مراجعه نمایند.

همچنین از ورزشکاران و شهروندان خواسته شده است از انجام فعالیت‌های ورزشی در هوای آزاد بپرهیزند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، نوشیدن مایعات به‌ویژه آب و استفاده بیشتر از میوه و سبزی برای کاهش اثرات آلاینده‌ها توصیه شده است.

نگه داشتن کودکان در منزل، بستن پنجره‌ها و استفاده از ماسک در صورت ضرورت حضور در شهر نیز از دیگر مواردی است که روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان مهاباد بر آن تأکید کرده است.