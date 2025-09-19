به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر، تیم‌های مس رفسنجان و شمس‌آذر قزوین از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

شاگردان رسول خطیبی با حمایت تماشاگران خودی مالکیت بیشتری بر توپ داشتند و به ویژه در نیمه دوم فشار زیادی روی دروازه شمس‌آذر وارد کردند، اما در خلق موقعیت‌های نهایی و گلزنی موفق عمل نکردند.

در سوی مقابل، تیم شمس آذر با هدایت وحید رضایی بیشتر چشم به ضدحملات دوخته بود و در چند صحنه خطرناک تا آستانه باز کردن دروازه مس پیش رفت، اما این موقعیت‌ها هم راه به گل پیدا نکرد.

این مسابقه در نیمه دوم ۱۳ دقیقه وقت اضافه داشت و به رغم طولانی شدن زمان بازی، تغییر خاصی در نتیجه ایجاد نشد و دو تیم در نهایت امتیازات را تقسیم کردند.