تردد بیش از ۵۲۱ هزار نفر از پایانه مرزی سرو
مدیر پایانه مرزی سرو از تردد بیش از ۵۲۱ هزار نفر از این پایانه در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛بابک شیوخی مدیر پایانه مرزی سرو اظهار کرد: در پنجماهه نخست امسال، بیش از ۵۲۱ هزار نفر مسافر از این پایانه تردد کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲ درصدی را نشان میدهد.
وی با اشاره به اینکه پایانه مرزی سرو پس از پایانههای رازی و تمرچین در رتبه سوم تردد مسافری قرار دارد، افزود: از مجموع مسافران، حدود ۲۵۵ هزار نفر وارد کشور و نزدیک به ۲۶۶ هزار نفر از کشور خارج شدند.
مدیر پایانه مرزی سرو ادامه داد: در این مدت، ۱۳۴۷ دستگاه ناوگان مسافربری جابهجایی مسافران را از طریق این پایانه بر عهده داشتند و همچنین نزدیک به ۲۱ هزار دستگاه ناوگان باری از این مرز تردد کردند که از این تعداد، بیش از ۱۰ هزار دستگاه وارد کشور و حدود ۱۱ هزار دستگاه خارج شدند.
به گفته مدیر پایانه مرزی سرو این میزان، از نظر تردد کامیونهای ورودی نسبت به سال گذشته ۲۲.۳۴ درصد افزایش داشته است.
شیوخی همچنین از رشد قابل توجه ترانزیت در این پایانه خبر داد و گفت: در پنجماهه امسال، بیش از ۶ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از این مرز تردد کردهاند که در این میان، ترانزیت ورودی با رشد ۴۳.۷۷ درصدی و ترانزیت خروجی با رشد ۳.۶۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.