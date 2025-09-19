نمایشگاه هنر حافظه مقاومت در خوی؛ ثبت هنری ایستادگی مردم در جنگ ۱۲ روزه
نمایشگاه گروهی «هنر حافظه مقاومت» با موضوع ایستادگی مردم در جنگ ۱۲ روزه، در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خوی گشایش یافت.
؛در این نمایشگاه، هنرمندان خویی و برگزیدههای استان آذربایجان غربی، با خلق آثار متنوع در زمینه نقاشی، عکس، چیدمان و هنرهای تجسمی، مقاومت و همبستگی مردم را در این رویداد تاریخی به تصویر کشیدهاند. آثار ارائه شده، با بهرهگیری از رنگ، نور و فرم، علاوه بر ثبت رویدادها، احساسات و امیدهای جامعه را نیز بازتاب میدهند.
این نمایشگاه در کنار بازتاب صحنههای جنگ، بر موضوعاتی، چون همبستگی اجتماعی، مقاومت در برابر فشار و پیامهای صلح و بازسازی تمرکز دارد و تلاش هنرمندان را برای ثبت خاطره جمعی مردم نشان میدهد.
جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی که در تابستان ۱۴۰۴ رخ داد، شامل حملات متقابل و رویدادهای تأثیرگذار در حوزه امنیت ملی بود. هنرمندان با بهرهگیری از زبان هنر، این دوران را در قالب آثار تصویری و تجسمی به یادگار گذاشتهاند تا نسلهای آینده نیز شاهد ایستادگی مردم باشند.
علاقهمندان میتوانند تا پایان هفته، از این نمایشگاه در ساعات اداری در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوی بازدید کنند.