نمایشگاه گروهی «هنر حافظه مقاومت» با موضوع ایستادگی مردم در جنگ ۱۲ روزه، در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خوی گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این نمایشگاه، هنرمندان خویی و برگزیده‌های استان آذربایجان غربی، با خلق آثار متنوع در زمینه نقاشی، عکس، چیدمان و هنر‌های تجسمی، مقاومت و همبستگی مردم را در این رویداد تاریخی به تصویر کشیده‌اند. آثار ارائه شده، با بهره‌گیری از رنگ، نور و فرم، علاوه بر ثبت رویدادها، احساسات و امید‌های جامعه را نیز بازتاب می‌دهند.

این نمایشگاه در کنار بازتاب صحنه‌های جنگ، بر موضوعاتی، چون همبستگی اجتماعی، مقاومت در برابر فشار و پیام‌های صلح و بازسازی تمرکز دارد و تلاش هنرمندان را برای ثبت خاطره جمعی مردم نشان می‌دهد.

جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی که در تابستان ۱۴۰۴ رخ داد، شامل حملات متقابل و رویداد‌های تأثیرگذار در حوزه امنیت ملی بود. هنرمندان با بهره‌گیری از زبان هنر، این دوران را در قالب آثار تصویری و تجسمی به یادگار گذاشته‌اند تا نسل‌های آینده نیز شاهد ایستادگی مردم باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان هفته، از این نمایشگاه در ساعات اداری در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوی بازدید کنند.