دیدار تیم‌های فوتبال چادرملوی اردکان و پرسپولیس در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر با تساوی بدون گل به پایان رسید.

توقف پرسپولیس مقابل چادرملوی اردکان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در چارچوب رقابت‌های هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۸:۳۰ به مصاف چادرملوی اردکان رفت که این دیدار در پایان بازی با تساوی بدون گل مساوی به پایان رسید.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، سهیل صحرایی، حسین ابرقویی، حسین کنعانی، فرشاد احمدزاده، مارکو باکیچ، میلاد سرلک، اوستون اورونوف، امید عالیشاه، امین کاظمیان و علی علیپور

ترکیب چادرملو:

ادسون ماردن، سعید محمدی‌فر، علیرضا آرتا، علی طاهران، علی خدادادی، رنه هرنان، رضا محمودآبادی، سه گندو، ویکتور ماتئوس، علیرضا صفری و رضا دهقان

سرمربی: سعید اخباری

دقایق حساس:

دقیقه ۱: شوت از راه دور بازیکن چادرملو در دستان پیام نیازمند قرار گرفت.

دقیقه۴: ضربه خطرناک امید عالیشاه از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۱۲: شوت بلند ادسون ماردن از محوطه جریمه خودی به سختی توسط پیام نیازمند مهار شد.

دقیقه ۲۰: فرصت خطرناک برای پرسپولیس روی ارسال کاشته عالیشاه که حسین ابرقویی در شرایط آفساید به توپ ضربه زد و آن را به اوت فرستاد.

دقیقه ۲۸: کرنر برای چادرملو و ضربه سر خطرناک رنه بوبو، با واکنش عالی نیازمند همراه شد و پس از برخورد به تیرک توپ را راهی کرنر زاویه مخالف کرد و اجازه باز شدن دروازه را نداد.

دقیقه ۳۰: ارسال برای علیپور پشت مدافعان که ضربه او به بدن مدافع چادرملو خورد و بیرون رفت، اما داور کرنر نگرفت.

دقیقه ۵۴: شوت محمودآبادی از پشت محوطه با واکنش پیام به کرنر رفت و سانتر چادرملو روی کرنر هم توسط پیام مشت شد.

دقیقه ۵۵: شوت خطرناک و ناگهانی بازیکن چادرملو از پشت محوطه با پای چپ به تیرک عمودی دروازه پرسپولیس برخورد کرد.

دقیقه ۶۹: شوت سنگین خدابنده‌لو از زاویه بسته محوطه جریمه با واکنش عالی ادسون ماردن مهار شد.

دقیقه ۷۲: فدار علیپور پشت مدافعین چادرملو با شوت پای چپ او همراه شد، اما ادسون ماردن به زیبایی مهار کرد.

دقیقه ۴+۹۰: شوت دیدنی مارکو باکیچ از پشت محوطه با واکنش عالی ادسون ماردن راهی کرنر شد.

دقیقه ۴+۹۰: کرنر پرسپولیس در این دقیقخگه حساس توسط سروش نواخته شد، اما با ضربه سر بی دقت فخریان بیرون رفت.

دقیقه ۶+۹۰: با پاس در عمق برای خدابنده‌لو این بازیکن نقش بر زمین شد، اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت و در یک رفت و برگشت علیپور در شش قدم نتوانست توپ را به گل تبدیل کند.

دقیقه ۹+۹۰: در ضدحمله پرسپولیس باکیچ با یک تصمیم عجیب شوتی بسیار بد را راهی دروازه کرد و با اختلاف بیرون رفت.