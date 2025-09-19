به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛امیر علیپور دبیر هیئت فوتبال آذربایجان غربی از برگزاری فستیوال زیر ۱۲ سال مدارس جنوب استان در شهرستان نقده خبرداد و افزود: این فستیوال در رده‌های سنی زیر ۱۲ سال با حضور ۱۲ تیم از شهرستان‌های تکاب، مهاباد، محمدیار، اشنویه و نقده با هدف ایجاد شور و نشاط و انگیزه در میان فوتبال آموزان در حال برگزاریست که تیم‌های و نفرات برتر زیر نظر مربیان استعداد یابی و به فستیوال کشوری اعزام خواهند شد.

در شهرستان‌های جنوب آذربایجان غربی ۱۹ مدرسه فوتبال مجوز دار در حال فعالیت می‌باشند که از این ۱۹ مدرسه ۱۲ تیم به مدت دو روز در این فستیوال حضور دارند.