تیم های فوتبال آلومینیوم، فجرسپاسی مقابل حریفان پیروز شدند و ملوان در خانه شکست خورد و تیم های مس رفسنجان و شمس آذر به تساوی رضایت دادند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های هفته چهار لیگ برتر فوتبال ایران، امشب پیگیری شد.



تیم‌های فوتبال فجرسپاسی و ذوب آهن در هفته چهارم لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پارس شیراز و با قضاوت حامد سیری رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان پیروز قربانی به پایان رسید. تک گل فجرسپاسی را سینا شاه‌عباسی به ثمر رساند.

تیم‌های فوتبال ملوان و گل گهر در هفته چهارم لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۹ در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی و با قضاوت پیام حیدری به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود گل گهر به پایان رسید. مهدی تیکدری از روز نقطه پنالتی و رضا اسدی برای گل‌گهر گلزنی کردند.

تیم‌های فوتبال آلومینیوم و استقلال خوزستان در هفته چهارم لیگ برتر جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) با قضاوت ایمان کهیش رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان حسینی خاتمه یافت. یاسین جرجانی و عباس کهریزی برای آلومینیوم گلزنی گردند.

تیم‌های فوتبال مس رفسنجان و شمس آذر در هفته چهارم لیگ برتر جمعه ۲۸ شهریور و از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه شهدای مس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.