امین میرزازاده، نماینده وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران با پیروزی مقابل حریف مجارستانی دومین نشان طلا را برای کشورمان به ارمغان آورد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات رده بندی و فینال ۴ وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امشب در شهر زاگرب کرواسی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در وزن ۱۳۰ کیلوگرم امین میرزازاده، پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر مارکو کوسیویچ از کرواسی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۳ بر ۴ و ضربه فنی الیاس کوسمانن از فنلاند را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. میرزازاده در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ ونهائو جیانگ از چین را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۲ داریوز ویتک از مجارستان را مغلوب کرد و به مدال طلا دست یافت.