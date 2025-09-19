پخش زنده
دانشگاه جامع علمیکاربردی مرکز کیش، اعلام کرد: داوطلبان میتوانند تا ۳۱ شهریور برای نام نویسی در رشته مدیریت کسب و کار اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دانشگاه جامع علمیکاربردی مرکز کیش، اعلام کرد: ۱۲ کدرشته در مقطع کاردانی و ۸ کدرشته در مقطع کارشناسی در مهر ارائه میشود.
دانشجویان میتوانند در رشتههای حسابداری، حقوق، هتلداری، گردشگری، مدیریت کسبوکار، گرافیک، معماری گرایش طراحی محیط داخلی و تربیتبدنی نام نویسی کنند.
ظرفیت پذیرش در هر رشته ۳۵ نفر و در مجموع حدود ۷۰۰ دانشجو در این مرحله پذیرش میشوند و با افزایش تقاضا، گروههای آموزشی مجزا تشکیل تا کیفیت آموزشی حفظ میشود.
پذیرش دانشجویان براساس سوابق تحصیلی و بدون نیاز به آزمون ورودی است.
برای نام نویسی مصاحبه علمی با بررسی سوابق تحصیلی انجام میشود.
دانشگاه تا مقطع کارشناسی دانشجو میپذیرد و تحصیلات تکمیلی ندارد.
متقاضیان ادامه تحصیل میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org و سامانه دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی uast.ac.ir مراجعه کنند.