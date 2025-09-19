کاراته کا‌های کیش در بیست‌وششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک شیتوریو کوبه اوزاکا با کسب ۱۰ نشان طلا، ۱۳ نقره و ۱۱ برنز خوش درخشیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بیست‌وششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور کاراته سبک شیتوریو کوبه اوزاکا با حضور بیش از هزار و پانصد ورزشکار به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.

تیم کاراته بانوان کیش به مربیگری هاجر راستگو و با سرپرستی و داوری افشان علیزاده در این رقابت‌ها حاضر شد.

نتایج کاراته کاهای کیش در مسابقات:

روژان دلیر: ۲ طلا (کاتا و کومیته)

ثنا بیات: ۱ طلا (کاتا)، ۱ نقره (کومیته)

فاطمه جهان‌تیغی: ۱ طلا (کاتا)، ۱ برنز (کومیته)

هلیا جام‌گوهری: ۱ طلا (کومیته)، ۱ نقره (کاتا)، ۱ نقره (کومیته تیمی)

حسنا خداشی: ۱ طلا (کومیته)، ۱ نقره (کاتا)، ۱ نقره (کومیته تیمی)

شاینا حسن‌زاده: ۱ نقره (کاتا)، ۱ برنز (کومیته)، ۱ نقره (کومیته تیمی)

سلاله میان‌دی: ۱ نقره (کومیته)، ۱ برنز (کومیته تیمی)

نیلوفر جهان‌تیغی: ۱ طلا (کومیته)، ۱ نقره (کومیته تیمی)

شیدا ولی‌زاده: ۱ نقره (کومیته)

فریماه ربیعی: ۱ برنز (کومیته)

فاطیما بازگیر: ۱ نقره (کومیته)، ۱ برنز (کومیته تیمی)

زهرا افتخاری‌خواه: ۱ طلا (کومیته)، ۱ برنز (کومیته تیمی)

ستایش بیات: ۱ برنز (کاتا)، ۱ برنز (کومیته)

پرنیا خرم‌دل: ۱ نقره (کاتا)، ۱ برنز (کومیته تیمی)

سیده سوده خلیلی سنگدهی: ۱ طلا (کومیته)

مهلا کفاشی: ۱ طلا (کومیته)

طرلان مجمع: ۱ نقره (کومیته)

رونیکا پوربهلول: ۱ برنز (کاتا)

فاطمه صادق‌پور: ۱ برنز (کومیته)