کاراته کاهای کیش در بیستوششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سبک شیتوریو کوبه اوزاکا با کسب ۱۰ نشان طلا، ۱۳ نقره و ۱۱ برنز خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بیستوششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور کاراته سبک شیتوریو کوبه اوزاکا با حضور بیش از هزار و پانصد ورزشکار به میزبانی استان اصفهان برگزار شد.
تیم کاراته بانوان کیش به مربیگری هاجر راستگو و با سرپرستی و داوری افشان علیزاده در این رقابتها حاضر شد.
نتایج کاراته کاهای کیش در مسابقات:
روژان دلیر: ۲ طلا (کاتا و کومیته)
ثنا بیات: ۱ طلا (کاتا)، ۱ نقره (کومیته)
فاطمه جهانتیغی: ۱ طلا (کاتا)، ۱ برنز (کومیته)
هلیا جامگوهری: ۱ طلا (کومیته)، ۱ نقره (کاتا)، ۱ نقره (کومیته تیمی)
حسنا خداشی: ۱ طلا (کومیته)، ۱ نقره (کاتا)، ۱ نقره (کومیته تیمی)
شاینا حسنزاده: ۱ نقره (کاتا)، ۱ برنز (کومیته)، ۱ نقره (کومیته تیمی)
سلاله میاندی: ۱ نقره (کومیته)، ۱ برنز (کومیته تیمی)
نیلوفر جهانتیغی: ۱ طلا (کومیته)، ۱ نقره (کومیته تیمی)
شیدا ولیزاده: ۱ نقره (کومیته)
فریماه ربیعی: ۱ برنز (کومیته)
فاطیما بازگیر: ۱ نقره (کومیته)، ۱ برنز (کومیته تیمی)
زهرا افتخاریخواه: ۱ طلا (کومیته)، ۱ برنز (کومیته تیمی)
ستایش بیات: ۱ برنز (کاتا)، ۱ برنز (کومیته)
پرنیا خرمدل: ۱ نقره (کاتا)، ۱ برنز (کومیته تیمی)
سیده سوده خلیلی سنگدهی: ۱ طلا (کومیته)
مهلا کفاشی: ۱ طلا (کومیته)
طرلان مجمع: ۱ نقره (کومیته)
رونیکا پوربهلول: ۱ برنز (کاتا)
فاطمه صادقپور: ۱ برنز (کومیته)