قلع و قمع ۱۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در مرند
مدیر جهاد کشاورزی مرند گفت:۱۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستاهای یام و سیوان این شهرستان قلع و قمع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،اللهیاری با تاکید بر لزوم اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها گفت:۹ مورد از ساخت و سازهای غیرمجاز در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و ۱ مورد از ساخت وسازهای غیرمجاز در راستای اجرای حکم قطعی ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در اراضی کشاورزی روستاهای یام و سیوان قلع و قمع شدند.
وی ادامه داد:با قلع و قمع این ساخت و سازهای غیرمجاز ۲ هزار مترمربع از زمینهای زراعی و باغی آزادسازی شدند.
اللهیاری با بیان اینکه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی موجب تامین امنیت غذایی، توسعه روستایی، توسعه صادرات و ارزآوری میشود تاکید کرد: با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در زمینهای کشاورزی طبق قانون حفظ کاربری اراضی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی مرند افزود:از عموم همشهریان درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع را به سامانه ۱۳۱ امور اراضی کشور اطلاع دهند و یا با مراجعه به آدرس https://cms.laoi.ir/ تخلف تغییر کاربری را ثبت و پیگیری کنند.