تیم فوتسال جوانان ایران امروز در نخستین بازی تدارکاتی خود مقابل روسیه به برتری دست یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دیدار تدارکاتی تیم فوتسال جوانان ایران مقابل روسیه امروز (جمعه) به وقت ایران در سالن پودمسکویه شهر کورولیوف برگزار شد که این دیدار با نتیجه ۳ بر ۲ به سود ایران به پایان رسید.

گل‌های ایران را امیرحسین مستشارزاده، حسین رضا یوسفی و امیرحسین عبدالرزاقی به ثمر رساندند.

علی صانعی، سرمربی تیم ملی فوتسال که می‌دانست شاگردانش نخستین تجربه بین‌المللی خود را پشت سر می‌گذارند، پیش از بازی در رختکن از تجارب خودش صحبت کرد و به آنها گفت: می‌دانم خیلی از شما از راه‌های دور خودتان را به تیم ملی رساندید و سختی کشیدید تا امروز را تجربه کنید، پس این پیراهن برای شماست و باید خودتان تصمیم بگیرید که آن را پس بدهید یا سال‌ها تن خودتان نگه دارید.

او از دوران بازی کردنش صحبت کرد و به شاگردانش گفت: بازی امروز دوستانه است و رسمی نیست، ولی باید برای نام ایران تلاش کنید. این دو بازی مقدمه‌ای برای بازی‌های آسیایی جوانان بحرین است.

بازیکنان کمتر از ۱۷ سال ایران که برابر ترکیبی از بازیکنان زکمتر از ۱۸ و ۱۹ سال روسیه قرار گرفته بودند با دادن سلام نظامی در زمان سرود ملی ایران، بازی را شروع کردند.

بازیکنان تیم فوتسال جوانان در ابتدای بازی دو گل دریافت کردند، اما به مرور با کسب تجربه و راهنمایی‌های صانعی و همکارانش بر بازی مسلط شدند و گل‌های خورده را جبران کردند.

در ادامه نیز، بازیکنان ایران چند فرصت گلزنی بدست آوردند که آنها را از دست دادند، اما با گوش دادن به دستورات تاکتیکی برای سومین بار دروازه روسیه را باز کردند.

بیش از ۵۰۰ نفر از هواداران روسیه با حضور در سالن به حمایت از تیم ملی کشورشان پرداختند و جو سالن کاملا به سود روسیه بود. اواخر بازی، تشویق‌ها به اوج خود رسیده بود، اما بازیکنان ایران با تلاش زیاد بازی را به سود خود تمام کردند.

دومین دیدار تدارکاتی روسیه و ایران فردا ساعت ۱۵:۳۰ به وقت ایران برگزار می‌شود.