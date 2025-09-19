آغاز عملیات اجرایی پل روگذر تقاطع یامچی
با حضور معاون وزیر راه و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی عملیات اجرایی پل روگذر تقاطع یامچی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در آیین آغاز عملیات اجرایی پل روگذر تقاطع یامچی به اهمیت بالای این پروژه اشاره کرد و گفت: تکمیل و احداث این پروژه در مسیری که دارای تردد بالا و حمل و نقل جادهای و ترانزیتی ایران - بازرگان به اروپا و آسیاست ضروریست.
وی گفت:متاسفانه تردد بالا در این محور منجر به حوادث ناگوار رانندگی می شود که با تکمیل این پروژه شاهد رفع مشکلات در محور یامچی -مرند - بازرگان خواهیم بود.
نیکزاد گفت: این پروژه یکی از طرحهای راهبردی منطقه برای ارتقای ایمنی عبور و مرور خواهد بود و احداث آن باعث تسهیل ترافیک ورودی و خروجی محور مواصلاتی یامچی و پیشبرد اهداف توسعهای شهرستان خواهد شد.
حبیب زاده نماینده شهرستان مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت:در طول سالهای گذشته در حوزه راه در سطح شهرستانهای مرند و جلفا کوتاهیهایی صورت گرفته که با اجرای پروژههای نیمه تمام در حوزه راه و آغاز پروژهایی که نیاز بود اجرا شود شاهد رفع مشکلات راه در این شهرستانها خواهیم بود.
حبیب زاده گفت: پروژه تقاطع غیر همسطح با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان و به طول ۲۰۰ متر و عرض ۲۴ متر و با سه دهنه پل به صورت رفت و برگشت در مدت ۳ سال اجرا و فاز اول آن در مدت ۱/۵ سال تکمیل و به زیر بار ترافیکی خواهد رفت و با تکمیل آن شاهد تسریع در رفت و آمد وسایل نقلیه و کاهش چشمگیر تصادفات حادثه ساز در این محور خواهیم بود.