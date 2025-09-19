به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،نیکزاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در آیین آغاز عملیات اجرایی پل روگذر تقاطع یامچی به اهمیت بالای این پروژه اشاره کرد و گفت: تکمیل و احداث این پروژه در مسیری که دارای تردد بالا‌ و حمل و نقل جاده‌ای و ترانزیتی ایران - بازرگان به اروپا و آسیاست ضروریست.

وی گفت:متاسفانه تردد بالا در این محور منجر به حوادث ناگوار رانندگی می شود که با تکمیل این پروژه شاهد رفع مشکلات در محور یامچی -مرند - بازرگان خواهیم بود.

نیکزاد گفت: این پروژه یکی از طرح‌های راهبردی منطقه برای ارتقای ایمنی عبور و مرور خواهد بود و احداث آن باعث تسهیل ترافیک ورودی و خروجی محور مواصلاتی یامچی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای شهرستان خواهد شد.

حبیب زاده نماینده شهرستان مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت:در طول سال‌های گذشته در حوزه راه در سطح شهرستان‌های مرند و جلفا کوتاهی‌هایی صورت گرفته که با اجرای پروژه‌های نیمه تمام در حوزه راه و آغاز پروژهایی که نیاز بود اجرا شود شاهد رفع مشکلات راه در این شهرستان‌ها خواهیم بود.

حبیب زاده گفت: پروژه تقاطع غیر همسطح با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان و به طول ۲۰۰ متر و عرض ۲۴ متر و با سه دهنه پل به صورت رفت و برگشت در مدت ۳ سال اجرا و فاز اول آن در مدت ۱/۵ سال تکمیل و به زیر بار ترافیکی خواهد رفت و با تکمیل آن شاهد تسریع در رفت و آمد وسایل نقلیه و کاهش چشمگیر تصادفات حادثه ساز در این محور خواهیم بود.