رییس سازمان اوقاف و امور خیریه، اوقاف را به عنوان پیشران پیشرفت کشور معرفی کرد.

‌به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در مراسم اختتامیه پنجمین نمایشگاه دستاورد‌های وقف با تأکید بر جایگاه والای انقلاب اسلامی گفت: انقلاب حقی بزرگ بر گردن ما دارد و ما به اسلام، حقانیت و اولیا موظف هستیم؛ ما هیچ حقی بر گردن انقلاب نداریم بلکه قدردان خون شهدا و ایثارگرانی هستیم که در دوران جنگ تحمیلی و حملات دشمن جان خود را فدا کردند.

حجت الاسلام والمسلمین خاموشی، سازمان اوقاف را به عنوان پیشران پیشرفت کشور معرفی کرد و افزود: جوانان دانش‌بنیانی که دل‌شان برای انقلاب می‌تپد و دشمن نتوانسته آنها را فریب دهد، بسیار هستند و ایران در زمینه انگیزه‌بخشی به جوانان اقدامات گسترده‌ای انجام داده است.

وی با اشاره به رهبری حکیم و دلداده به اعتلای اسلام، تأکید کرد: با وجود تلاش‌های فراوان، کار‌های ما هنوز اندک است و سازمان اوقاف خود را وظیفه‌مند و پیشرو در حرکت‌های بزرگ و استمرار بخش می‌داند.