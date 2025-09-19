آیین نکوداشت ۵۰ هنرمند پیشکسوت استان آذربایجان شرقی با عنوان ۵۰ چهره ۵۰ سال افتخار به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در خانه صدقیانی تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رضا صدیقی نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت هدف از برگزاری این مراسم را آشنایی نسل جوان با هنر و پیشکسوتان هنر آذربایجان شرقی و کشور دانست و گفت: هر جامعه‌ای به هنر و هنرمندانش می‌بالد و باید توجه داشته باشیم که هنرمندان داشته‌ها و گنج‌های ارزشمند کشورمان هستند که باید در جامعه ارج نهاده شوند.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی نیز در این مراسم هنر را زبان گویای جامعه توصیف کرد و گفت: باید هنر را اجتماعی کنیم و هنر را به عنوان سرمایه اجتماعی بهینه سازی کنیم، زیرا هنرمند همچنان که زبان توصیف و تعریف دارد باید زبان نقد و انتقاد نیز داشته باشد.

نعمت اله پایان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی نیز درباره این رویداد بزرگ گفت: امروز نخستین روایت نیم قرن بالندگی فرهنگ و هنر استان را در قاب ۵۰ چهره مرور می‌کنیم و با هر یک از چهره‌ها کتابی از هنر این سرزمین گشوده می‌شود که با جوهر عشق و تلاش فرهنگی نوشته شده‌اند.

پایان به تلاش‌های دولت چهاردهم برای پاسداشت هنرمندان کشورمان اشاره کرد و گفت: برگزاری چنین مراسمی روح جدیدی در کالبد فرهنگ و هنر کشور دمیده است و همه ساله باید چهره‌های بیشتری بر نمای فرهنگ و هنر این سرزمین افزوده شود.