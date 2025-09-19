بازیکنان تیم پدل ایران تمرینات خود را برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی آسیا زیر نظر سرمربی پرتغالی در آب و هوای کیش دنبال می‌کنند.

تمرینات سخت و فشرده بازیکنان تیم پدل ایران به میزبانی کیش

تمرینات سخت و فشرده بازیکنان تیم پدل ایران به میزبانی کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرمربی پرتغالی تیم پدل ایران، گفت: شرایط آب‌وهوایی کیش بیشترین شباهت را به محل برگزاری رقابت‌های آسیایی قطر دارد.

تیاگو سانتوس، افزود: زمین‌های پدل کیش بسیار مطلوب و نزدیک به شرایط مسابقات را دارند.

او با اشاره به شرایط تیم پدل ایران، گفت: بازیکنان تیم نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری دارند و این موضوع انتخاب هشت نفر نهایی را خیلی سخت کرده است.

داریوش سابر، مربی تیم پدل آقایان ایران نیز، گفت: در این اردو ۱۷ بازیکن حضور دارند و در پایان اردو ۸ نفر برای اعزام به مسابقات آسیایی قطر انتخاب خواهند شد.

رقابت‌های قهرمانی آسیا از ۲۲ مهر تا ۵ آبان به میزبانی قطر برگزار می‌شود.