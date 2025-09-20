ماجرای درگیری در کاخ مرمر رامسر
پردیس موزهای رامسر اعلام کرد درگیری نیروهای حراست این موزه با تعدادی از مراجعه کنندگان با رضایت مراجعه کنندگان حل و فصل گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ در پی انتشار ویدیوی درگیری نیروهای حراست این موزه با تعدادی از مراجعه کنندگان روابط عمومی پردیس موزهای رامسر اعلام کرد این حادثه که در روز ۲۰شهریور ماه در محل ورودی موزه رامسر رخ داده و منجر به درگیری فیزیکی بین نیروهای حراست و مراجعه کنندگان شده بود بلافاصله با ورود نیروی محترم انتظامی و رضایت مراجعه کنندگان حل و فصل گردیده است.
با دستور مدیر موزه رامسر بررسی دقیقتر موضوع در دستور کار قرار گرفت و علاوه بر اینکه وضعیت همکاری خاطیان به حالت تعلیق درآمد و از کمیته انضباطی و هیئت تخلفات مرکزی درخواست شد تا در اسرع وقت به موضوع پیش آمده رسیدگی نمایند.
مدیریت پردیس موزهای رامسر ضمن ابراز تاسف از سوءتفاهم پیش آمده و تکدر افکار عمومی اعلام میدارد که تامین امنیت و رعایت احترام مراجعه کنندگان و شهروندان گرامی مهمترین اولویت مدیریت این مجموعه فرهنگی و هنری به حساب میآید و امیدواریم بعد از این شاهد چنین ناملایماتی نباشیم.
اشتباه عدهای قلیل به حساب کل مجموعه گذاشته نشود
فرماندار شهرستان رامسر نیز در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛پیرامون اتفاق برخورد ماموران حراست پردیس موزهای رامسر و بازنشر فیلم آن در شبکههای اجتماعی گفت: این مجموعه زیر نظر بنیاد مستضعفان است، اما بنده نماینده عالی دولت در شهرستان هستم و هر رخدادی در جایگاه ریاست شورای تامین به نوعی مرتبط به حیطه وظایف قانونی فرماندار است.
مسلم قبادیان افزود: برخی رفتارهای غیر خردمندانه باعث جریحه دارشدن افکار عمومی جامعه میشود به همین دلیل از بابت برخورد ماموران حراست این مجموعه عذرخواهی مینمایم
او ادامه داد: سیاست دولت ناظر بر حفظ کرامت انسانی است و اگر در هر مجموعهای برخوردی ایجاد شود باید با نیروی انتظامی تماس برقرار نمایند.
فرماندار رامسر گفت: گاهی اشتباه عدهای قلیل به حساب کل مجموعه گذاشته میشود و یک شهرستان و جامعه درگیر رفتار نابخردانه میشوند.
قبادیان افزود: رامسر قلب گردشگری مازندران است و باید تمام مجموعههایی که به گردشگران خدمات رسانی مینمایند آموزشهای لازم را به تمام عوامل زیر مجموعه داشته باشند.
او ادامه داد: حادثه پیش آمده در پردیس موزهای رامسر ناشی از برخورد ناشایست تعدادی از ماموران حراست آن مجموعه است که اگر آنها موضوع را به مسولان مجموعه و نیروی انتظامی ارجاع میدادند قطعا مدبرانه این مساله مدیریت میشد
او گفت: فیلم تقطیع شده وکوتاه گویای زوایای پیدا و پنهان نیست با بررسیهای صورت گرفته آن خانواده نیز بنای ناسازگاری داشتند که این موضوع نیز شایسته نمیباشد.
قبادیان افزود: رامسر ویترینی از مواهب کم نظیر الهی است و باید خروجی آن رخدادهای شایسته، جذاب و امید آفرین باشد
فرماندار رامسر گفت: مردم مازندران بویژه رامسر به اصالت، باورمندی به آموزههای دینی و مهمان نوازی شهره هستند امیدوارم دیگر شاهد چنین برخوردهایی نباشیم
او ادامه داد: بکار گیری و جذب نیروها در چنین مجموعههای پر مخاطبی نیز باید همراه با حساسیت و ظرافت خاص باشد.
بازنشر فیلمی از برخورد ماموران حراست پردیس موزهای رامسر بازتاب گسترده درشبکههای اجتماعی داشته و فرماندار رامسر با ارجاع به این نکته که این مجموعه زیر نظر بنیاد مستضعفان است، اما فرمانداری پیگیریهای لازم در این خصوص داشت در راستای احترام به افکار عمومی عذرخواهی کرد