اجلاسیه ۶۳۱ شهید شهرستان طالقـان برگزار شد
اجلاسیه ۶۳۱ شهید والامقام شهرستان طالقان با حضور باشکوه مردم شهید پرور شهرستان در مصلی طالقان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مهدی کیان فرماندار طالقان در حاشیه این اجلاسیه با اشاره به فرهنگ ایثارگری تصریح کرد: راز همه خوبیهای عالم و رمز ماندگاری همه ارزشهای الهی روحیه ایثارگری است و اگر این روحیه از عالم هستی برداشته شود چیزی از آن باقی نخواهد ماند و این فرهنگ میراث گرانقدر انبیاء و اولیاء و یادگار امام خمینی (ره) و رمز جاودانگی ملت بزرگ ایران اسلامی است.
کیان برگزاری اجلاسیه شهدا را در حقیقت اوج محافل انس با شهدا دانست و افزود: باید در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ادای دین خود به این عزیزان تمام تلاش خود را به کار گیریم و از این فرصت پیش آمده در جهت نهادینه کردن فرهنگ شهادت و بیان آرمانهای شهدا و انتقال پیام خون آن عزیزان به نسل حاضر استفاده نمائیم.
اجلاسیه ۶۳۱ شهید شهرستان طالقـان برگزار شد اجلاسیه ۶۳۱ شهید شهرستان طالقـان برگزار شد اجلاسیه ۶۳۱ شهید شهرستان طالقـان برگزار شد اجلاسیه ۶۳۱ شهید شهرستان طالقـان برگزار شد اجلاسیه ۶۳۱ شهید شهرستان طالقـان برگزار شد اجلاسیه ۶۳۱ شهید شهرستان طالقـان برگزار شد اجلاسیه ۶۳۱ شهید شهرستان طالقـان برگزار شد اجلاسیه ۶۳۱ شهید شهرستان طالقـان برگزار شد اجلاسیه ۶۳۱ شهید شهرستان طالقـان برگزار شد اجلاسیه ۶۳۱ شهید شهرستان طالقـان برگزار شد