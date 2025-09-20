به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، مهدی کیان فرماندار طالقان در حاشیه این اجلاسیه با اشاره به فرهنگ ایثارگری تصریح کرد: راز همه خوبی‌های عالم و رمز ماندگاری همه ارزش‌های الهی روحیه ایثارگری است و اگر این روحیه از عالم هستی برداشته شود چیزی از آن باقی نخواهد ماند و این فرهنگ میراث گرانقدر انبیاء و اولیاء و یادگار امام خمینی (ره) و رمز جاودانگی ملت بزرگ ایران اسلامی است.

کیان برگزاری اجلاسیه شهدا را در حقیقت اوج محافل انس با شهدا دانست و افزود: باید در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ادای دین خود به این عزیزان تمام تلاش خود را به کار گیریم و از این فرصت پیش آمده در جهت نهادینه کردن فرهنگ شهادت و بیان آرمان‌های شهدا و انتقال پیام خون آن عزیزان به نسل حاضر استفاده نمائیم.