به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ استاندار مازندران در نشست با دکتر فیروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان در ساری، با تأکید بر نقش کلیدی زنان در توسعه اجتماعی، از سیاست‌های دولت در زمینه توانمندسازی بانوان دفاع کرد و استان مازندران را ویترین شایسته‌سالاری در این حوزه دانست.

مهدی یونسی رستمی در پاسخ به درخواست‌های مطرح‌شده در نشست، از تصویب کاهش یک‌ساعته ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص از ابتدای مهرماه خبر داد و افزود: این تصمیم با مسئولیت مستقیم بنده اتخاذ شده و هدف آن، ایجاد تعادل میان نقش‌های خانوادگی و مسئولیت‌های اجتماعی بانوان است.





او با بیان اینکه حمایت از بانوان باید فراتر از شعار باشد، گفت: بانوان استان مازندران نه‌تنها در حوزه خانواده، بلکه در مدیریت، برنامه‌ریزی، و تصمیم‌سازی نیز نقش‌آفرین هستند و ما باید با ایجاد فرصت‌های برابر، زمینه شکوفایی استعداد‌های آنان را فراهم کنیم.





استاندار مازندران ادامه داد: اگر مردم به عملکرد ما نمره قبولی ندهند، ماندن در مسئولیت را به ضرر نظام می‌دانم و آماده‌ام عرصه را ترک کنم. اما تا زمانی که اعتماد مردم را داشته باشیم، با تمام توان در خدمت توسعه استان خواهیم بود.





یونسی رستمی افزود: بانوان کشور سرمایه‌های اجتماعی بی‌بدیلی هستند که می‌توانند با ایفای نقش‌های چندگانه، مسیر توسعه را هموار کنند

او ادامه داد: نگاه من به بانوان، نگاهی فرشته‌وار است؛ زنانی که می‌توانند فرزندی تربیت کنند که آینده یک شهر، استان یا کشور را دگرگون سازد.

استاندار مازندران با اشاره به تجربه خود در دوران ریاست دانشگاه، افزود: در زمانی که استفاده از بانوان در مدیریت‌ها تقریباً غیرممکن بود، من این مسیر را آغاز کردم و امروز نیز در هیئت دولت بر استفاده ۵۰ درصدی از جوانان و بانوان تأکید دارم.

یونسی رستمی با بیان اینکه انتصاب بانوان در استان صرفاً بر اساس شایستگی بوده، ادامه داد: ما در انتصابات، جنسیت را ملاک قرار ندادیم، بلکه شایسته‌سالاری را محور قرار دادیم و برخی بانوان به دلایل خانوادگی از پذیرش مسئولیت خودداری کردند، اما مسیر برای حضور فعال آنان همچنان باز است.

وی با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی استان مانند پسماند و فاضلاب، گفت: مازندران با مشکلات انباشته‌ای مواجه است از دپوی یک میلیون تن زباله در بابلسر که از سال ۱۳۴۰ آغاز شد تا وضعیت نامطلوب فاضلاب در آمل که زیبنده مردم استان نیست.

استاندار مازندران افزود: با کمک نخبگان دانشگاهی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، طرح مدیریت پسماند بلوک‌بندی شده است و امسال بیش از ۷۰ درصد آن به سرانجام خواهد رسید.

مهدی یونسی با اشاره به اهمیت حضور بانوان در عرصه‌های مدیریتی، گفت: یکی از شاخص‌های مهم توسعه در کشور و استان، مشارکت بانوان در مدیریت است و خوشبختانه با همکاری معاونت محترم ریاست‌جمهوری در امور زنان، این مهم در استان مازندران محقق شده است.

استاندار مازندران با بیان اینکه تاکنون۷۹ نفر از بانوان نخبه و فرهیخته در سطوح مختلف مدیریتی استان منصوب شده‌اند، افزود: این آمار جای خوشحالی دارد و نشان‌دهنده ظرفیت بالای بانوان در مدیریت اجرایی و اجتماعی استان است.